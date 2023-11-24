Катарский телеканал сообщил, что Израиль открыл огонь по людям на фоне перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне перемирия открыла огонь по людям, которые пытались вернуться на север сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera.

По его данным, ранения получили семь палестинцев.

«Пока никто не смог пройти в город Газа в связи с большим количеством израильских войск. Они открывают огонь по всем пытающимся пройти в этот регион. Семь палестинцев, которые хотели вернуться на север сектора Газа, ранены», — сказал корреспондент.

До этого еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявлял, что в ходе осады сектора Газа израильской армией было нарушено международное право.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целями ответной операции Израиля заявлены освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль сообщил о «расширении» наземной операции в Газе.

В конце ноября между сторонами при посредничестве Катара был достигнуто соглашение о временном прекращении огня и освобождении заложников ХАМАС в обмен на палестинских заключенных из тюрем Израиля, а также женщин и несовершеннолетних. Перемирие вступило в силу утром 24 ноября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону.