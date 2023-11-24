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Боевики намерены заставить Израиль освободить всех палестинцев из тюрем

«Исламский джихад»* вынудит Израиль освободить всех палестинских заключенных

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Zohra Bensemra/Reuters

Палестинская военизированная организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявила, что намерена заставить Израиль освободить всех палестинских заключенных в обмен на удерживаемых в секторе Газа пленников. Об этом заявил генеральный секретарь группировки Зияд ан-Наххаля в Telegram-канале, передает ТАСС.

По его словам, «Исламский джихад» планирует вынудить израильские власти согласиться на крупную сделку по обмену заложников, которая позволит гарантировать освобождение всех палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, по формуле «всех на всех».

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Первый этап сделки предусматривает передачу 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Тем не менее, утром 24 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над сектором Газа с призывом к жителям покинуть север анклава и не возвращаться туда, поскольку этот район по-прежнему остается военной зоной, несмотря на временное перемирие.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

*   организация запрещена в России
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