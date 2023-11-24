Опубликовано видео вывода сил ЦАХАЛ с севера Газы

Видео вывода сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с севера сектора Газа выложили в сеть местные жители. Об этом сообщает Ynet News.

Отмечается, что жители Газы считают, что ЦАХАЛ оставляет территории, которые до этого уже держал под контролем.

До этого ЦАХАЛ сбросил листовки над сектором Газа с призывом покинуть север анклава, несмотря на перемирие.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.