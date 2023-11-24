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Украинцам напомнили о мобилизации

Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр напомнила украинцам о мобилизации

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Офис президента Украины

Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что время популярных решений в вопросах мобилизации прошло. Об этом она рассказала изданию LIGA.net.

«Время популярных решений уже прошло. Их не может уже быть в такой сложной войне… Мы должны понимать, что это долгий путь. И на этом пути есть какие-то неприятные вещи», — отметила Маляр.

Она добавила, что в рядах ВС РФ больше людей, а украинская армия уступает по численности российской.

Маляр отметила, что украинская армия перешла в оборону, а российские войска растягивают ВСУ по все линии фронта, действуя на истощение. Она подчеркнула, что ВСУ должны быть готовы к этому.

До этого в Верховной раде Украины совместно с Минобороны и Генштабом страны начали разрабатывать комплексный закон о военной мобилизации. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

20 ноября сообщалось, что на Украине планируют внести изменения в закон о военной службе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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