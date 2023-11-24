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В Крыму задержали подозреваемого в отправке военных запчастей Украине

ФСБ задержала в Крыму россиянина за отправку на Украину деталей к авиатехнике

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Shutterstock

ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в отправке Украине компонентов для военной авиации. Об этом пишет РИА Новости.

Подозреваемого задержали в городе Феодосия. По версии следствия, мужчину завербовали представители украинских спецслужб, за денежное вознаграждение он искал и переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». При этом когда именно задержали россиянина, не уточняется, но фигуранта уже заключили под стражу, пишет агентство.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Брянской области, который, по версии следствия, планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и принять участие в боевых действиях против российских военных.

По данным ФСБ, гражданин намеревался примкнуть к запрещенной на территории страны террористической организации, однако точное название структуры в настоящее время не раскрывается.

Ранее в ДНР задержали диверсанта, завербованного украинскими спецслужбами.

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