ЦАХАЛ призвал жителей Газы покинуть опасные районы, несмотря на перемирие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над сектором Газа с призывом к жителям покинуть север анклава и не возвращаться туда. Об этом сообщает газета Times of Israel.

В 07:00 по местному времени (08:00 мск) 24 ноября началось четырехдневное перемирие между армией Израиля и правящим в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС.

В сброшенных листовках ЦАХАЛ предупредил, что север сектора Газа по-прежнему остается военной зоной, несмотря на временное перемирие.

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Первый этап сделки предусматривает передачу 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Пока стороны не обвиняли друг друга в нарушении договоренностей, однако утром в Израиле звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.