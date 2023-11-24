Армия Израиля заявила об уничтожении подземных туннелей в районе больницы Шифа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что под крупнейшей в секторе Газа больницей «Аш-Шифа» разрушили туннель. Об этом ведомстве сообщило в своем Telegram-канале.

До этого израильские военные заявляли, что госпиталем «Аш-Шифа» обнаружили 55-метровый тоннель. Тоннель нашли непосредственно под медицинским комплексом. В шахту тоннеля можно было попасть через лестницу, в конце которой находилась специальная дверь, защищающая от взрывов.

ЦАХАЛ предполагает, что тоннель использовался для перехода в командные центры и подземные объекты движения ХАМАС.

Также сообщало, что после приказа израильской армии о принудительном выдворении всего медицинского персонала и пациентов из больницы «Аш-Шифа» удалось вывезти 31 недоношенного новорожденного, которые находились там в инкубаторах.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.