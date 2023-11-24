В Израиле прозвучала воздушная тревога через 15 мин после начала перемирия с ХАМАС

Спустя 15 мин перемирия с ХАМАС в Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В соседних с сектором Газа поселениях прозвучали сирены воздушной тревоги», — сообщили в израильском оборонном ведомстве.

До этого глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарном перемирии и освобождении части заложников.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.