Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

Соглашение между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа официально вступило в силу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Издание отметило, что затишье наступило после 47 дней военной операции. Теперь предстоит обмен пленными.

Тем не менее незадолго до прекращения огня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза сообщала о срабатывании сирен в приграничных с районах — в кибуцах Нир Оз и Нир Ам. Также о тревоге вблизи сектора Газа израильская армия сообщила уже после объявленного перемирия.

22 ноября Израиль заключил сделку с ХАМАС, которая позволит освободить часть заложников из сектора Газа. Перемирие продлится четыре дня, во время которых ХАМАС освободит 50 женщин и детей. К остальным заложникам допустят представителей Красного Креста, чтобы им оказали медицинскую помощь.

23 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет по формуле «3 к 1».

Соглашение о временном перемирии также подразумевает освобождение 39 палестинских заключенных из израильских тюрем. По данным СМИ, в число заключенных входят женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна после перемирия продолжает свою военную операцию против ХАМАС.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.