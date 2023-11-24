Над Крымом и Волгоградской областью уничтожили 16 украинских беспилотников

В ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Также три вражеских дрона сбили над Волгоградской областью, добавили в ведомстве. Инцидент назвали попыткой террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа.

Накануне дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек: мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей.

До этого ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Обстрел пришелся по деревне Анатольевка. Всего было зафиксировано три прилета, никто не пострадал.

Также на днях российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Крыма. Тем же утром в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Ранее экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» провели подготовку к боям.