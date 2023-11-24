В ХАМАС назвали численность грузовиков, которые будут ежедневно въезжать в Газу

Египет на переговорах о временном гуманитарном перемирии в секторе Газа дал обещание пропускать в сектор Газа 200 грузовиков ежедневно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

«Въедут как минимум 200-300 грузовиков, в том числе восемь бензовозов», — заявил ан-Нуну.

По его словам, в таком случае можно будет рассчитывать на то, что гуманитарная помощь будет доставлена во все части сектора Газа, в том числе во все больницы на севере палестинского анклава.

До этого МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа.

Груз гуманитарной помощи был доставлен на территорию Газы. Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием. В этот раз в палестинский анклав прибыл груз помощи, собранной жителями и властями Карачаево-Черкесии.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.