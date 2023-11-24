Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС назвали численность грузовиков, которые будут ежедневно въезжать в Газу

Египет дал обещание пропускать в сектор Газа 200 грузовиков ежедневно

close
100%
Hatem Ali/AP

Египет на переговорах о временном гуманитарном перемирии в секторе Газа дал обещание пропускать в сектор Газа 200 грузовиков ежедневно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

«Въедут как минимум 200-300 грузовиков, в том числе восемь бензовозов», — заявил ан-Нуну.

По его словам, в таком случае можно будет рассчитывать на то, что гуманитарная помощь будет доставлена во все части сектора Газа, в том числе во все больницы на севере палестинского анклава.

До этого МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа.

Груз гуманитарной помощи был доставлен на территорию Газы. Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием. В этот раз в палестинский анклав прибыл груз помощи, собранной жителями и властями Карачаево-Черкесии.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий