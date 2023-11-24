Украинская армия потеряла большое количество солдат в последнее время. Об этом рассказала в беседе с Business Insider примкнувшая к Вооруженным силам Украины (ВСУ) американская медсестра Ребекка Мациоровски.

«За последние пару недель многие <…> солдаты получили ранения <…>. И это очень тяжело», — заявила она.

По словам Мациоровски, украинским военнослужащим часто выдают некачественные медицинские препараты. В худшем случае у них и вовсе отсутствуют аптечки.

Американка отметила, на фронте «все кишит грызунами», некоторое ее снаряжение испортили мыши.

21 ноября в Минобороны сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области. Попытки украинских войск провести десантную операцию на этом направлении не увенчались успехом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ноябре потеряли свыше 13,7 тыс. человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.