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Экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» провели подготовку к боям

Минобороны: экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

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РИА Новости

Экипажи современных танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа (ЦВО) проводят тренировки по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в тыловом районе, который находится в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь министерство обороны РФ.

По информации ведомства, танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням с использованием стандартного вооружения. «Стрельба осуществляется как из закрытых позиций, так и с прямой наводкой, а корректировка огня производится с помощью беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны.

Военные стремятся повысить слаженность и взаимозаменяемость членов экипажа. Кроме того, они тренируются в быстром вождении и маневрировании после выполнения огневых задач. «Прицельное оборудование танка «Прорыв» позволяет оперативно определить координаты целей, навести и поразить их», — отметили военные.

Ранее военный эксперт директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов обратил внимание, что Вооруженный силы России используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка».

Ранее Запад восхитился темпами производства танков в России.

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