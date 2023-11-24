РИА Новости рассказали о пресечении попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Российский расчет установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ночью сорвал попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении, пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинские военные не смогли десантироваться на левом берегу Днепра из-за работы расчета под руководством командира боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным «Ротор».

«Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться», — сказал военнослужащий, добавив, что обстановка на фронте всегда горячая.

Кроме этого «Ротор» сообщил, что на Херсонском направлении российским военным все чаще приходится сталкиваться с оружием, поставляемым Украине странами НАТО.

До этого сообщалось, что артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике повредил детский сад, колледж и домовладение. По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.