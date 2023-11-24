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Командир спецназа «Ахмат» предрек сроки начала переговоров РФ и Украины

Командир «Ахмата» Алаудинов: переговоры РФ и Украины начнутся весной 2024 года

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Украина может решиться сесть за стол переговоров с Россией весной 2024 года. Такой прогноз командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, на ход боевых действий в зоне спецоперации влияет наступающая зима. Командир предположил, что переговоры начнутся весной следующего года.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией», — написал командир спецназа «Ахмат».

По его словам, суть переговоров будет заключаться в обсуждении «порядка капитуляции Украины». Алаудинов выразил уверенность, что российская сторона не будет никаким образом договариваться и соглашаться с какими бы то ни было условиями. Он подчеркнул, что «говорить будем исключительно о капитуляции», пока ВСУ не довоевались «до последнего украинца».

Накануне командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО. Он отметил, что «русская зима... всегда была союзницей».

Ранее командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ в районе Клещеевки в ДНР.

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