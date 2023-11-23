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Украина упростила ввоз военной техники из Евросоюза и НАТО

ГТС Украины упростила ввоз военной техники из стран Евросоюза и НАТО

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Mindaugas Kulbis/AP

Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран, входящих в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщается на сайте ГТС.

«Гостаможслужбой сделан важный шаг по приближению законодательства по вопросам таможенного дела к стандартам Европейского союза и Североатлантического альянса», — сказано в сообщении.

В ГТС указали, что речь идет о новой возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно перемещать через таможенную границу страны западную военную технику и другие грузы.

До этого издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата писало, что страны Евросоюза могут начать закупать боеприпасы для Украины в третьих странах, если не справятся с обязательствами по поставке 1 млн снарядов Киеву к марту.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы.

Ранее в НАТО заговорили о необходимости открыть европейские границы для свободного передвижения солдат блока. В руководстве альянса хотят подготовиться к возможной переброске войск «на восточный фланг», то есть к границам России и Белоруссии. Современные войны зависят от логистики, указали в альянсе, а силы НАТО скованы бюрократическими правилами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции назвали безумием ежемесячную помощь Украине от ЕС.

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