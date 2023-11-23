Глава МО Израиля предрек краткость паузы в боевых действиях в Газе

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продлится по меньшей мере еще два месяца, предстоящая пауза в боевых действиях, необходимая для освобождения заложников, будет краткой. Такой информацией поделился глава израильского министерства обороны Йоав Галант, чьи слова передает газета The Times of Israel.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия», — сказал он в ходе встречи с военнослужащими спецподразделения израильских Военно-морских сил.

Согласно прогнозу министра, в дальнейшем искусственно сформируется давление, чтобы вернуть еще больше похищенных заложников.

«Ожидается еще два месяца боевых действий», — предсказал Галант.

Накануне Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее в Египте назвали срок наступления перемирия в секторе Газа.