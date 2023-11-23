Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении.

По словам военного, за последнюю неделю российские войска установили около 25 минных полей. Кривонос отметил, что Москва создала достаточно мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Он также высоко оценил их работу и признал, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.

До этого издание Business Insider писало, что российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал серьезной угрозой для украинских войск на передовой.

14 ноября польское издание Myśl Polska сообщало, что тактика российских военнослужащих сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении.

16 ноября сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и вошли в город с севера.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.