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В США российские Ка-52 назвали проблемой для ВСУ

Business Insider: российские вертолеты Ка-52 стали головной болью для ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» стал серьезной угрозой для украинских войск на передовой. Об этом пишет Business Insider.

Согласно материалу портала, российские вертолеты Ка-52 стали «головной болью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время летнего контрнаступления на юге страны. Отмечается, что в июне Министерство обороны Великобритании сообщало об усилении российских ударных вертолетных сил, а в июле заявило, что эти вертолеты стали одним из наиболее влиятельных видов оружия.

14 ноября польское издание Myśl Polska писало, что тактика российских военнослужащих сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении. Уточнялось, что силы Армии Украины были ликвидированы на минных полях с помощью противотанковых ракет, танков и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

До этого заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что спрос на российские истребители Су-35, вертолеты Ка-52, танки Т-90, огнеметные системы и боеприпасы на мировом оружейном рынке вырос после их успешного применения в спецоперации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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