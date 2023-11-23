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Израиль арестовал главу госпиталя «Аш-Шифа»

ЦАХАЛ арестовал директора больницы «Аш-Шифа»

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WHO/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала главу больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Директор больницы «Аш-Шифа» был арестован и передан в Шин Бет (Служба безопасности Израиля) для допроса», — указывается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы, было выявлен ряд доказательств того, что медучреждение, находящееся под его непосредственным руководством, служило штаб-квартирой для палестинской радикальной организации ХАМАС.

ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС использовал много ресурсов для поддержания туннельной системы, которую построил под больницей. Помимо того, группировка хранила много боеприпасов в больнице и поблизости от нее.

«Организация использовала больницу как убежище для своих террористов и доставляла туда израильских заложников», — отмечается в публикации.

Незадолго до этого заведующий одного из отделений медучреждения Халид Абу Самра заявил, что Армия обороны Израиля задержала главу госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Перед этим израильские военные сообщали, что под крупнейшей в секторе Газа больницей «Аш-Шифа» был обнаружен 55-метровый тоннель. Он был выявлен непосредственно под медицинским комплексом. В шахту тоннеля можно было попасть через лестницу, в конце которой находилась специальная дверь, защищающая от взрывов.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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