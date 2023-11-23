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Посол Израиля пообещал продолжение уничтожения ХАМАС после освобождения заложников

Посол Израиля Бен Цви: Израиль продолжит уничтожать ХАМАС

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Израиль и после освобождения заложников будет добиваться уничтожения террористических структур ХАМАС. Об этом заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви, пишет ТАСС.

17 ноября Бен Цви отмечал, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу. При этом он отметил, что израильские власти так и не получили списка заложников в секторе Газа. ХАМАС проигнорировал все просьбы, поэтому судьба заложников по-прежнему неизвестна.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

При американский телеканал CNN, сославшись на источники, назвал «тестовыми» первые два дня освобождения заложников ХАМАС. Как указано в материале, за это время израильские власти и руководство ХАМАС должны убедиться в эффективном выполнении договоренностей. При этом ожидается, что на третий день стороны начнут обсуждать возможность перехода ко второму этапу освобождения пленных.

Ранее в Кремле оценили работу спасателей по эвакуации россиян из сектора Газа.

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