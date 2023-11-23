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Российские силы ПВО сбили вертолет ВСУ над Херсонской областью

Минобороны: ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 над Херсонской областью

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили украинский вертолет над Херсонской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Также на днях российское ПВО сбило пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики (ДНР) и Саги Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала СВО было уничтожено 255 вертолетов, 537 самолетов, 9119 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса и сотни единиц другой техники ВСУ.

Ранее российские танкисты захватили бронетранспортер ВСУ.

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