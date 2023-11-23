Российские военные поразили склад авиабоеприпасов ВСУ

Военные России поразили склад авиационных боеприпасов в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Вооруженные силы действовали с помощью армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии.
Также российские военные поразили узел связи на аэродроме, живую силу и военную технику в 112 районах.
До этого российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе Приютного на Южно-Донецком направлении, уничтожив штурмовую группу теробороны. По информации пресс-центра, атаку украинских диверсантов удалось отбить с помощью армейской авиации, ракетных войск и огня артиллерийских батарей. Удары пришлись по сосредоточению живой силы и техники противника в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике.
Минобороны сообщило, что российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.