Израиль продолжит наступление на ХАМАС в секторе Газа

Израиль не собирается прекращать войну в секторе Газа, он будет продолжать ее до победы, продвигаясь вперед в подконтрольных ХАМАС районах. Об этом сообщил начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время брифинга с командирами бригад 36-й дивизии ЦАХАЛ, действующими в анклаве, сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля.

«Мы не заканчиваем войну. Мы продолжим до победы, продвигаясь вперед и продолжая [операции] в других районах, [контролируемых] ХАМАС», — цитирует Халеви пресс-служба.

Начальник Генштаба отметил, что одной из основных целей операции в Секторе Газа является освобождение всех заложников, захваченных группировкой ХАМАС.

«Мы пытаемся объединить цели войны, чтобы давление наземной операции привело к созданию условий для освобождения похищенных заложников», — обратился Халеви к военнослужащим.

Председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.