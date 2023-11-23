Стало известно о задержании главы госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала главу госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом агентству AFP сообщил заведующий одного из отделений медучреждения Халид Абу Самра.

Он пояснил, что вместе с главой больницы задержали еще несколько старших врачей.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует эвакуировать всех сотрудников и пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Отмечается, что эвакуацию хотят провести в течение 24-72 часов. Совместная гуманитарная миссия, возглавляемая ВОЗ, посетила больницу. На данный момент в больничном комплексе находятся 291 пациент и 25 сотрудников. Их планируют перевести в больницу Насер и Европейскую больницу, также расположенные в секторе Газа.

По данным организации, сейчас подавляющее большинство пациентов больницы — это жертвы военных травм, включая многих со сложными переломами и ампутациями, травмами головы, ожогами, травмами грудной клетки и живота. Также 29 пациентов имеют серьезные травмы позвоночника и не могут передвигаться без медицинской помощи. У многих пациентов раны сильно инфицированы из-за отсутствия мер инфекционного контроля в больнице и отсутствия антибиотиков.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.