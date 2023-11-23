Дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу. В данный момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в результате взрыва беспилотника также был поврежден автомобиль.

23 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Белгородской области. Он рассказал, что 22 ноября атакам подверглись села Журавлевка и Устинка в Белгородском районе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.