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Северная Корея может провести ядерные испытания в 2024 году

В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году

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KCNA

Южнокорейская разведка считает, что Северная Корея вряд ли проведет ядерные испытания и запустит новые разведывательные спутники до конца текущего года, но может это сделать в 2024 году. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на зампреда парламентского комитета по разведке от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом, передает ТАСС.

Южнокорейский депутат заявил, что Государственная разведывательная служба страны не фиксирует признаков проведения седьмого ядерного испытания КНДР в «ближайшие дни».

«Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году оно может быть проведено в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына», — сказал он, отметив, что дополнительные запуски спутников Северной Кореей до конца года будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году «остается открытой».

По мнению южнокорейской разведки, ценность запускаемых Северной Кореей космических аппаратов остается низкой ввиду того, что получаемая с него информация является мало пригодной для целей разведки.

22 ноября в КНДР показали фото с успешного запуска разведспутника.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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