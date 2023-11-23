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Стало известно о смене тактики ВСУ из-за погоды

Марочко: ВСУ приходится усиливать оборону у Купянска противотанковыми средствами

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные укрепили свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск при помощи гранатометчиков и расчетов противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Эксперт объяснил, что эти участки для украинских силовиков не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности.

До этого два штурмовика Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) уничтожили позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны, российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

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