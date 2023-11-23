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Марочко заявил, что ВСУ стали чаще использовать БПЛА на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ пытаются заменить дронами недостаток артиллерии НАТО у Кременной

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Leah Millis/Reuters

Вооруженные силы Украины стали чаще использовать на Краснолиманском направлении ударные беспилотники на фоне снижения артиллерийского огня. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народном милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ стараются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе города Кременная отмечается тенденция роста использования ударных беспилотников параллельно со снижением артиллерийского огня из орудий стран НАТО, утверждает он.

Кроме того, украинские войска усилили обстрелы из стрелкового оружия и боевых машин пехоты (БМП). Он добавил, что ВСУ в этом районе пытаются компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений.

18 ноября в российском Минобороны заявляли, что войска РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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