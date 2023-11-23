Марочко заявил, что ВСУ стали чаще использовать БПЛА на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины стали чаще использовать на Краснолиманском направлении ударные беспилотники на фоне снижения артиллерийского огня. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народном милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ стараются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. В районе города Кременная отмечается тенденция роста использования ударных беспилотников параллельно со снижением артиллерийского огня из орудий стран НАТО, утверждает он.

Кроме того, украинские войска усилили обстрелы из стрелкового оружия и боевых машин пехоты (БМП). Он добавил, что ВСУ в этом районе пытаются компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений.

18 ноября в российском Минобороны заявляли, что войска РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.