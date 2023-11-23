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Власти Израиля назвали повод для возобновления боевых действий

Нетаньяху: Израиль возобновит боевые действия, если режим перемирия будет нарушен

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Abed Sabah/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ЦАХАЛ будет действовать «с умом», а после перемирия вернется к боевым действиям.

«Возможно, будет нарушение [перемирия], и мы не будем стоять, как овцы. Мы сделаем то, что нужно, чтобы план (по возвращению заложников. — «Газета.Ru») осуществился, но если он будет нарушен, мы будем знать, что делать», — пояснил Нетаньяху.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан говорил, что после завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать задачи в анклаве.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Объявляется четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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