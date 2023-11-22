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Командир российского корабля погиб в результате атаки со стороны ВСУ

Старший мичман ВМФ России Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин погиб в результате атаки безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 ноября. Об этом сообщается на сайте Черноморского окружного казачьего общества.

Украинские войска атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. В ходе атаки ВСУ задействовали четыре катера-дрона, целью которых были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин.

Никитина наградили орденом Мужества посмертно. У него остались жена и две дочери 17 и 16 лет.

14 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова.

До этого стало известно, что звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО. По данным паблика во «ВКонтакте» «Регион 12», участвовать в военных действиях Ушаков отправился добровольцем в сентябре 2023 года, хотя близкие отговаривали его.

В октябре сообщалось о гибели в зоне специальной военной операции мастера спорта России по шорт-треку Ивана Денисова.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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