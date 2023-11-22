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Евросоюз может начать закупать снаряды для Киева в третьих странах

Politico: ЕС закупит снаряды для Киева вне блока, если провалит планы поставок

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Global Look Press

Страны Евросоюза могут начать закупать боеприпасы для Украины в третьих странах, если не справятся с обязательствами по поставке 1 млн снарядов Киеву к марту. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата.

Как указал собеседник издания, пока что ЕС не пришел к провалу плана по поставкам и не будет покупать снаряды за рубежом, однако в случае необходимости Евросоюз может «подстроиться».

По словам дипломата, страны ЕС в первую очередь стараются учитывать европейские интересы и стимулировать местных производителей наращивать выпуск боеприпасов, но в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины».

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием программу макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Украине, согласно которой Киев ежемесячно получает от политического объединения €1,5 млрд.

Ранее Минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи.

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