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Индия подняла в небо два истребителя после сообщений об НЛО

Independent: Индия подняла в небо два истребителя после сообщений об НЛО

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Indian Ministry of Defence

ВС Индии подняли в небо два истребителя после того, как появились сообщения о неопознанных летающих объектах. Об этом сообщило издание Independent.

Отмечается, что НЛО были замечены в районе международного аэропорта в Импхале.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что Пентагон не обнародовал видео с тремя неопознанными летающими объектами (НЛО), которые были сбиты в феврале этого года над Аляской. Кадры с НЛО есть в распоряжении ведомства, рассказал представитель американского военного ведомства. Все три объекта были сбиты американскими истребителями с помощью ракет «воздух-воздух» Sidewinder.

Три летающих объекта были замечены в то же время, когда и китайский аэростат над Атлантическим океаном. 4 февраля американский истребитель F-22 сбил пролетавший над территорией Соединенных Штатов китайский аэростат с прикрепленным к нему неизвестным устройством. В Пентагоне заявили, что этот шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

Ранее сообщалось, что NORAD не смогло обнаружить обломки сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов.

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