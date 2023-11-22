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Зеленский вывел из состава своей ставки главу Госспецсвязи Украины

Зеленский вывел главу Госспецсвязи Украины из состава ставки главнокомандующего

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из ставки верховного главнокомандующего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя, который обвиняется в коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

«Вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Щиголя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что место Щиголя в составе ставки займет вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии Михаил Федоров. Также сообщается, что указ вступил в силу.

Ранее сообщалось, что правительство Украины уволило председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Юрия Щиголя. При этом сообщается, что также с должности был снят заместитель Щиголя Виктор Жора. Он курировал вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дмитрий Маковский будет временно исполнять обязанности главы Госспецсвязи. По информации украинских СМИ, ранее он занимал должность первого заместителя руководителя этого ведомства.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины.

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