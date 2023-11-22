ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Рыльский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрел пришелся по деревне Анатольевка. Зафиксировано 3 прилета, никто не пострадал.

Были повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Старовойт пообещал, что власти окажут помощь собственникам в восстановлении имущества.

19 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Николаево-Дарьино в Суджанском районе региона.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка. 13 ноября он рассказал, что украинский беспилотник скинул боеприпас. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».