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КНДР неудачно произвела пуск ракеты в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР неудачно произвела пуск ракеты в сторону Японского моря

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KCNA

В КНДР произвели неудачный запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

По данным агентства, пуск был произведен из района Сунан в 23:05 по местному времени (17:05 по московскому времени. — «Газета.Ru»).

Ранее береговая охрана Японии сообщала, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником. Отмечается, что на территории Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителей южной префектуры Окинава попросили укрыться в зданиях, подвалах или подземке на случай падения обломков северокорейской ракеты.

О том, что КНДР намерена запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря, страна предупредила Японию 20 ноября. Северокорейские власти отметили, что в опасной зоне находятся воды Желтого и Восточно-Китайского моря, а также воды на востоке от острова Лусон.

После этого японский премьер Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету.

Ранее в Японии заявили, что пуск ракеты под видом спутника КНДР нарушает резолюцию ООН.

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