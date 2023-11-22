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Израилю передали список заложников, которых должно освободить движение ХАМАС

Al Arabiya: Израилю передан список заложников, которых освободит ХАМАС

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Israel Defense Forces/Reuters

Посредники передали израильской стороне список заложников, которых готово освободить палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

До этого газета The Times of Israel (TI), ссылаясь на документ, представленный израильским правительством, сообщала, что сделка Израиля и палестинской группировки ХАМАС по освобождению из сектора Газа заложников будет ограничена 10 днями.

Отмечалось, что договоренность между двумя сторонами будет считаться действующей только с момента освобождения и передачи первой группы заложников, которых всего 50 человек.

Также сообщалось, что сделка ХАМАС и Израиля по обмену заложников будет состоять из двух этапов. Сначала отпустят 50 человек, а затем — еще 30 человек.

Израиль при этом подчеркнул, что каждый день перемирия будет зависеть от освобождения очередных 10 заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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