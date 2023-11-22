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В Ираке пригрозили США ответом на авиаудар

Иракская «Хезболла» пригрозила США расширить круг целей при новом обстреле

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Marwan Naamani/Global Look Press

Иракская шиитская группировка «Бригады Хезболла» пригрозила США ответить на авиаудар по ее позиции к юго-западу от Багдада. Об этом говорится в заявлении на сайте группировки, передает РИА Новости.

«Американские оккупационные силы все еще находятся на своем грязном пути, вновь нанеся удар по штабу мобилизационных сил и их бойцам в секторе Джурф ан-Наср. Неспособность их военной машины защитить свои базы от атак исламского сопротивления усилила замешательство врага, и он совершил преступление против тех, кто защищал Ирак и освобождал его землю от созданного им зла в виде ИГ» (организация запрещена в России), — сказано в сообщении группировки.

До этого в «Хезболле» заявили, что будут соблюдать перемирие ХАМАС и Израиля, которое стороны заключили для обмена заложниками.

Телеканал Al Manar также сообщал, что боевики из вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» атаковали за последние 24 часа 10 позиций израильской армии на границе с Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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