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Минобороны сообщило о ранении корреспондента «Россия 24» в Запорожской области

МО РФ: ВСУ нанесли удар по российским корреспондентам в Запорожской области

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области.

В результате атаки украинских БПЛА осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.

Отмечается, что он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение под эгидой Минобороны РФ. Угрозы его жизни нет, оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее 22 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Как указано в сводке ведомства, три атаки были отражены в ходе боев севернее села Новопрокоповка и западнее села Вербовое в Запорожской области. Четвертую атаку отбили в Харьковской области.

До этого Минобороны сообщало, что российские силы отбили три атаки ВСУ на Купянском направлении.

Ранее на Украине заочно приговорили к тюрьме 52 российских депутатов.

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