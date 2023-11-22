Американский обозреватель Такер Карлсон раскритиковал главу министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен за призыв продолжать финансовую поддержку Украины. Запись его выступления доступна в социальной сети Х.

«Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <...> Вы видите человека, который в восторге <...> от того, что люди умрут!» — заявил Карлсон в ходе бизнес-конференции в Лас-Вегасе.

По мнению журналиста, украинский конфликт не имеет надежд на победу Киева в нем, а продолжение помощи Украине только продлевает людские страдания.

Украина не способна победить, а ее мужское население заканчивается, резюмировал он.

Министр обороны США Ллойд Остин приехал в Киев 20 ноября, где встретился с рядом лиц, включая Зеленского. Он также переговорил с военными Украины и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки хотят переложить на Евросоюз траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского.