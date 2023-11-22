Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на пяти направлениях

Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Как указано в сводке ведомства, три атаки были отражены в ходе боев севернее села Новопрокоповка и западнее села Вербовое в Запорожской области. Четвертую атаку отбили в Харьковской области.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, указали в Минобороны.

На Краснолиманском направлении ВСУ также предприняли попытку атаки. Российская группировка «Центр» отразила ее в районе поселка Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, группировки российских войск «Юг» и «Восток» отбили атаки ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Бои шли в районе села Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе села Приютное в Запорожской области.

20 ноября Минобороны сообщало, что российские силы отбили три атаки ВСУ на Купянском направлении.

Сообщалось также, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой.

22 ноября стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Воздвиженка в ДНР.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.