Ситуация для украинских войск на четырех направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях», — написал он.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и ознакомиться с подробностями его мирного плана. Также президент Украины признал, что Вооруженные силы Украины при контрнаступлении продвинулись всего на 10 миль за пять месяцев. Это обескураживает союзников Украины, которые сомневаются, сможет ли Украина взять верх в военном конфликте.

Зеленский также заявлял, что завершение конфликта на Украине вничью невозможно. По его словам, это было бы «неверным поворотом». Он подчеркнул, что Украина проиграет, если будет думать о ничьей.

Ранее Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Киев.