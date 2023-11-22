Шойгу приехал в Белоруссию для участия в заседании ОДКБ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом сообщило Минобороны России.

В республике в среду пройдет совместное заседание советов министров иностранных дел и министров обороны, комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В министерстве уточнили, что на заседании они обсудят военно-политическую обстановку. Там также будут представлены приоритетные направления деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава коллективных сил ОДКБ и их обеспечения.

22 ноября МИД РФ заявил, что сожалеет о решении Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ, которые должны состояться в Минске. 14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.