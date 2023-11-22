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Стали известны временные рамки освобождения израильских заложников

TI: сделка Израиля с ХАМАС по заложникам в секторе Газе займет десять дней

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Ammar Awad/Reuters

Сделка Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по освобождению из сектора Газа заложников, будет ограничена десятью днями. О временных рамках исполнения достигнутых договоренностей написала газета The Times of Israel (TI), ссылаясь на документ, представленный израильским правительством.

Согласно документу, договоренность между сторонами будет считаться действующей только с момента освобождения и передачи первой группы заложников, которых всего 50 человек.

В свою очередь, Израиль в рамках первого этапа обязался передать 150 человек, в рамках второго — 150 заложников при условии освобождения еще 50 человек из палестинского плена.

При этом режим прекращения огня будет продлеваться на сутки за каждую группу израильских заложников, заключается в сообщении.

Перед этим газета The Wall Street Journal, со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом, писала, что сделка ХАМАС и Израиля по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек.

Ранее Путин рассказал, сколько человек попросили Россию об эвакуации из Газы.

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