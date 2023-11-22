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МО сообщило о ликвидации украинского МиГ-29 в ДНР

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

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militarizm.su

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — указывается в сообщении.

Согласно информации оборонного ведомства, также ликвидированы 45 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Марьинка в ДНР, Верхнекаменка и Меловатка в Луганской народной республике (ЛНР), Пшеничное и Мирное в Запорожской области, а также близ Ольшаны и Двуречного в Харьковской области, Саги и Змиевки в Херсонской области.

Перед этим Российская армия ликвидировала склад боевых припасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Позднее российские минометчики уничтожили солдат ВСУ в опорном пункте на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

Ранее конструктор ОАК сообщил о применении МиГ-35 в спецоперации.

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