Министерство обороны России сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах.

Кроме того в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

19 ноября в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области.

Также сообщалось, что украинские войска могут потерять позиции на поле боя из-за резкого сокращения поставок американских боеприпасов. По словам источника американского телеканала ABC, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять свои позиции на поле боя, заплатив при этом «очень дорогую цену».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.