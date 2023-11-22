НАТО увеличила свое военное присутствие в Косове

НАТО нарастила свой военный контингент в Косове на 1000 человек. Такие цифры привел генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии. Трансляция велась на YouTube.

«НАТО увеличила свой контингент в Косове на 1000 человек», — заявил генсек альянса.

При этом он отметил, что дестабилизация ситуации в Косове вызывает озабоченность военно-политического блока.

В сентябре Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе. Как указано в документе, в мае 2023 года руководство альянса усилило присутствие своих военных сил в Косово. При этом уточняется, что в случае необходимости международная организация готова принимать дополнительные меры для эффективного выполнения силами KFOR поставленных перед ними задач.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не видят перспектив долгосрочной стабилизации в Косово из-за действий США и Европейского союза.