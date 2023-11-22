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«Хезболла» поддержала перемирие между ХАМАС и Израилем

В «Хезболле» заявили, что будут соблюдать перемирие ХАМАС и Израиля

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Aziz Taher/Reuters

В «Хезболле» заявили, что будут соблюдать перемирие ХАМАС и Израиля, которое стороны заключили для обмена заложниками. Об этом сообщает портал i24 со ссылкой на источники в Ливане.

«Хезболла» будет соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль тоже сделает то же самое», — заявили представители движения.

Движение утверждает, что готово к перемирию на границе Израиля и Ливана.

До этого стало известно, что сделка радикального движения ХАМАС и Израиля по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек.

В ответ Израиль освободит до 150 палестинских заключенных, среди которых также есть женщины и дети. При этом в Израиле допускают, что отпустят еще 150 палестинцев после освобождения очередных 50 заложников.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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