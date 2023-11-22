Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия пообещала Швейцарии не отправлять Украине танки Leopard 2

Майенфиш: ФРГ пообещала Швейцарии не отправлять Украине 25 танков Leopard 2

close
100%
Martin Meissner/AP

Германия дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша.

«В письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра обороны Германии Бориса Писториуса ясно сказано, что боевые танки не будут переправлены на Украину», — заявил он.

22 ноября стало известно, что Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать Киеву. В Федеральном совете Швейцарии отметили, что немецкая сторона пообещала Берну, что танки останутся на территории Германии, в странах — членах НАТО или в Европейском союзе и «будут использоваться для дополнения их вооружения».

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы РФ подбили за 10 дней больше пяти танков Leopard.

Ранее Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий