Германия пообещала Швейцарии не отправлять Украине танки Leopard 2

Германия дала Швейцарии письменное обещание не отправлять на Украину 25 танков Leopard 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша.

«В письме министра экономики Германии Роберта Хабека и министра обороны Германии Бориса Писториуса ясно сказано, что боевые танки не будут переправлены на Украину», — заявил он.

22 ноября стало известно, что Швейцария разрешила продажу Германии 25 танков Leopard 2A4, которые нельзя будет реэкспортировать Киеву. В Федеральном совете Швейцарии отметили, что немецкая сторона пообещала Берну, что танки останутся на территории Германии, в странах — членах НАТО или в Европейском союзе и «будут использоваться для дополнения их вооружения».

6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы РФ подбили за 10 дней больше пяти танков Leopard.

Ранее Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.