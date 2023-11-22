Совет Федерации одобрил повышение военных пенсий с октября 2024 года

Совет Федерации РФ одобрил на пленарном заседании поправки в закон, предусматривающие повышение с 1 октября 2024 года пенсионных выплат военным и их родным. Об этом сообщил ТАССТАСС.

Изменения вносятся в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей». Они направлены в первую очередь на увеличение денежных выплат военнослужащим и их родным.

До этого закон предусматривал, что денежное довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%. Однако поправки отменяют данную норму. Согласно им, с 1 октября 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия, а с 1 октября 2024 года — 89,32%. Это позволит увеличить средний размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%, отмечают авторы проекта.

20 ноября сообщалось, что правительство России направит более трех миллиардов рублей на единовременную выплату ветеранам-блокадникам.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с 1 января 2024 года.